В Польше допустили передачу Киеву символического количества Leopard Представитель канцелярии главы Польши Кумох: Варшава не сможет передать Украине сотни танков Leopard

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Танк Leopard

Польша может передать Киеву лишь символическое число немецких танков Leopard, заявил представитель канцелярии президента республики Якуб Кумох. В эфире Radio ZET он назвал «абсурдными» заявления о том, что Варшава передаст в распоряжение ВСУ несколько сотен экземпляров бронетехники.

Говорить, что Польша отдаст несколько сотен штук, — это абсурд, — подчеркнул он.

На вопрос радиоведущего о поставках ЗРК Patriot для Украины, Кумох указал что ВСУ получат данную технику благодаря властям Польши. Представитель канцелярии польского главы отметил, что украинский президент Владимир Зеленский лично поблагодарил его за решение данного вопроса.

Президент Зеленский поблагодарил меня за это дело. За то, что мы интернационализировали проблему поставок Patriot, — добавил Кумох.

Ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ, возглавляет правящую коалицию) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин не станет поставлять в одностороннем порядке танки Leopard украинской армии. В то же время он добавил, что Запад продолжит поддерживать Киев, сообщает объединение RND.

До этого стало известно, что 49% жителей Германии выступают против поставок боевых машин пехоты Marder украинской армии. Они считают такие планы властей ФРГ ошибочным. Еще 40% опрошенных поддерживают намерение правительства Германии передать БМП Украине. При этом многие из них полагают, что только этой военной техникой ограничиваться не стоит.