Около половины жителей Германии высказались против поставок Украине БМП Bild: 49% немцев выступили против поставок БМП Marder Киеву

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Почти половина жителей Германии против поставок украинской армии боевых машин пехоты (БМП) Marder, пишет Bild со ссылкой на результаты опроса Института изучения общественного мнения INSA. По его данным, 49% респондентов считают намерение немецких властей снабдить ВСУ такой техникой ошибочным.

Еще 40% опрошенных поддержали решение правительства ФРГ о поставках БМП на Украину. При этом 38% сочли, что ВСУ следует передать не только их, но и танки, а также иную военную технику.

Всего, по данным издания, в опросе принял участие 1001 совершеннолетний житель Германии.

Ранее сообщалось, что ФРГ присоединилась к новому пакету военной помощи для Украины от США. Берлин направит Киеву не только БМП Marder, но и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Вместе с тем сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин не станет поставлять в одностороннем порядке танки Leopard украинской армии, хотя и продолжит оказывать Киеву помощь.