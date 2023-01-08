Почти половина жителей Германии против поставок украинской армии боевых машин пехоты (БМП) Marder, пишет Bild со ссылкой на результаты опроса Института изучения общественного мнения INSA. По его данным, 49% респондентов считают намерение немецких властей снабдить ВСУ такой техникой ошибочным.
Еще 40% опрошенных поддержали решение правительства ФРГ о поставках БМП на Украину. При этом 38% сочли, что ВСУ следует передать не только их, но и танки, а также иную военную технику.
Всего, по данным издания, в опросе принял участие 1001 совершеннолетний житель Германии.
Ранее сообщалось, что ФРГ присоединилась к новому пакету военной помощи для Украины от США. Берлин направит Киеву не только БМП Marder, но и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Вместе с тем сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин не станет поставлять в одностороннем порядке танки Leopard украинской армии, хотя и продолжит оказывать Киеву помощь.