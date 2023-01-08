Глава правящей партии ФРГ отказался поставлять Украине танки Leopard

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Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ, возглавляет правящую коалицию) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин не станет поставлять в одностороннем порядке танки Leopard украинской армии. В то же время он добавил, что Запад продолжит поддерживать Киев, сообщает объединение RND.

Ни одна страна сейчас не поставляет [Киеву] такие тяжелые танки, как Leopard 1 или Leopard 2. Поэтому правильно, что американцы, французы, а также мы как федеральное правительство постоянно думаем о том, можем ли мы сейчас оказаться вовлеченными в эту войну, — сказал политик.

Клингбайль также отметил, что ослаблять поддержку Украины Запад не собирается. Об этом, в частности, свидетельствует намерение Германии совместно с США поставить ВСУ боевые машин пехоты (БМП).

Ранее сообщалось, что ФРГ присоединилась к новому пакету военной помощи для Украины от США. Берлин направит Киеву не только БМП Marder, но и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. В телефонном разговоре президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявили о намерении продолжать финансовое, гуманитарное, военное и дипломатическое содействие Украине «столько, сколько потребуется».