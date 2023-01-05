Германия отправит Украине дополнительную военную помощь

Фото: Swedish defense ministry

Германия присоединилась к новому пакету военной помощи для Украины от США, передает РИА Новости со ссылкой на официальный пресс-релиз Белого дома. Берлин направит Киеву БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

В телефонном разговоре президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявили о намерении продолжать финансовое, гуманитарное, военное и дипломатическое содействие Украине «столько, сколько потребуется».

Глава МИД Франции Катрин Колонна сегодня подтвердила планы Парижа поставить Украине танки в рамках военной помощи. Министр не считает, что поставки Киеву танков, обещанные французским президентом Эммануэлем Макроном, сделают Париж соучастником украинского конфликта. Она не уточнила, в каких числах и в каком количестве могут быть поставлены обещанные Макроном колесные танки AMX-10 RC.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США все глубже погружаются в конфликт на Украине и приближаются к тому, чтобы стать его стороной. Таким образом он прокомментировал слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о допустимости ударов ВСУ западным оружием по тем регионам, где прошли референдумы о вхождении в состав России.