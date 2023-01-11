Зеленский встретился с Дудой и Науседой во Львове Депутат Рады Гончаренко заявил, что Зеленский провел встречу с главами Польши и Литвы во Львове

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Польши Анджеем Дудой и его литовским коллегой Гитанасом Науседой во Львове, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. Отмечается, что Дуда после встречи заявил, что Варшава в рамках международной коалиции передаст Украине роту танков Leopard.

Мы ощущаем поддержку наших братских народов Польши и Литвы. Благодарен Анджею Дуде и Гитанасу Науседе за визит. Благодарен за помощь нашему народу, — заявил Зеленский.

Как сообщил офис украинского президента, Зеленский провел во Львове совещание о ситуации в северо-западных регионах Украины и обеспечению охраны границы страны.

Ранее представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что республика может передать Киеву лишь символическое число немецких танков Leopard. Он назвал абсурдными заявления о том, что Варшава передаст в распоряжение ВСУ несколько сотен экземпляров бронетехники.

Ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ, возглавляет правящую коалицию) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин не станет поставлять в одностороннем порядке танки Leopard украинской армии. В то же время он добавил, что Запад продолжит поддерживать Киев.