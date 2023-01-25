Названо число танков Leopard 2, которые ФРГ отправит Украине Германия направит Украине 14 танков Leopard 2

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Кабмин Германии официально объявил, что отправит Украине танки Leopard 2, сообщил представитель правительства Штеффен Хебештрай. Власти страны также разрешат другим государствам реэкспортировать бронированные боевые машины Киеву, передает ТАСС.

Федеральное правительство решило предоставить украинским вооруженным силам боевые танки Leopard 2. <…> Германия выдаст разрешения странам-партнерам, которые хотят из собственных запасов отправить Leopard 2 Украине, — сказал Хебештрайт.

В кабмине уточнили, что на первом этапе предоставит Украине роту из 14 танков Leopard-2-AG из запасов Бундесвера. Военная помощь Германии предусматривает решение вопросов логистики, обеспечения боеприпасами и обслуживания танков.

Ранее Spiegel сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Киеву танки Leopard. Речь идет о целой роте танков модели 2A6, состоящих на вооружении бундесвера. Правительство ФРГ также планирует разрешить реэкспорт этих танков, которые принадлежат другим государствам.

После появления сообщений немецких СМИ о согласии Берлина поставить Киеву танки Leopard, на них отреагировали в Госдуме. Так, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что положение Украины вызывает серьезное беспокойство у ее кукловодов. Этим, по его мнению, и объясняется решение Германии. Немецкие танки уже когда-то были на русской земле, в нее и «ушли», напомнил депутат.