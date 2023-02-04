Стало известно, когда украинцы научатся пользоваться обещанным оружием NYT: ВСУ понадобится потратить на обучение управлению западной военной техникой до года

Фото: Daniel Karmann/Global Look Press

Танк Leopard 2

Заметная часть обещанного Киеву оружия требует специальной подготовки, пишет The New York Times. Как подчеркивает издание, как правило такие процессы растягиваются на несколько месяцев. Бывший генсек НАТО Генрих Браусс подчеркнул, что в настоящий момент идет настоящая «гонка со временем».

В материале говорится, что сроки подготовки зависят от вида вооружения. Например, управлению немецкими танками Leopard 2, британскими Challenger или американскими Abrams придется учиться от трех месяцев до года, утверждают европейские эксперты и специалисты из США. При этом уточняется, что срок обучения управлению «леопардами» страны планируют сократить до пяти недель.

На то, чтобы научиться работе с американскими комплексами противовоздушной обороны Patriot, понадобится около года, — утверждал пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер.

Он подчеркивал, что американцы будут обучать украинских военных на базе в Оклахоме. Курс пройдут от 90 до 100 человек.

Ранее польский политолог Кристиан Холащинский заявил, что не более трех месяцев понадобится России, чтобы уничтожить всю западную бронетехнику, которую передали для ВСУ. Он подчеркнул, что всего западные страны планируют передать Киеву около 150–170 единиц техники.

По словам политолога, противостояние на Украине способно «перемолотить» любую технику, поставляемую Западом.