В Польше назвали сроки уничтожения западной бронетехники на Украине Политолог Холащинский: переданная Украине бронетехника будет уничтожена за один квартал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не более трех месяцев понадобится России, чтобы уничтожить всю западную бронетехнику, которую передали для ВСУ, заявил в эфире радио Radio Maryja польский политолог Кристиан Холащинский. Он подчеркнул, что всего западные страны планируют передать Киеву около 150–170 единиц техники.

Нам известно, что за эти 342 дня Украина потеряла около 550 машин различных типов, поэтому 170 машин, которые должны поступить, возможно, хватит на квартал, — заявил Холащинский.

Он подчеркнул, что противостояние на Украине способно «перемолотить» любую технику, поставляемую Западом.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Россия приступила к масштабному использованию боевых машин поддержки танков (БМПТ), способных ликвидировать Leopard и Abrams, которые Запад пообещал Украине. Он добавил, что на вооружении БМПТ стоят четыре пусковые установки ПТУР «Атака», которые, по словам бывшего разведчика, являются «адской машиной для танков».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поощрительные меры будут способствовать уничтожению западных танков на Украине. По его словам, такие меры помогут объединить общество, а также увеличат число энтузиастов, желающих начать это делать. Песков отметил, что аналогичные инициативы исходят от бизнеса, а их авторы называют разные суммы в качестве вознаграждения за уничтоженную и захваченную технику противника.