«Будут жечь»: в Кремле готовы поощрять уничтожение западных танков Песков: поощрительные меры будут способствовать уничтожению западных танков на Украине

Поощрительные меры будут способствовать уничтожению западных танков на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, такие меры помогут объединить общество, а также увеличат число энтузиастов, желающих начать это делать. Песков добавил, что средства для вознаграждения могут выделяться бизнесом или из регионов страны.

Поставляемые Киеву западные танки будут жечь, а благодаря вознаграждению от бизнеса и регионов энтузиастов будет еще больше, — сказал Песков.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ, вероятно, начнут использовать западные танки в военных действиях весной. Он отметил, что с помощью новой техники войска смогут продолжить контрнаступление. По его данным, из обещанных странами Запада поставок на Украине намерены сформировать по меньшей мере два батальона.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что страны Запада пообещали направить Киеву 321 тяжелый танк. Он также добавил, что именно из-за рисков долгой доставки техники президент страны Владимир Зеленский настаивает, что танки необходимы Украине как можно скорее и если они поступят в августе или сентябре, «будет слишком поздно».