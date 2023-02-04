В России предсказали судьбу западных танков на Украине Военный эксперт Матвийчук: Россия подготовила адскую машину для новых танков ВСУ

Фото: Thomas Imo / PHOTOTHEK / Global Look Press

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал URA.RU, что Россия приступила к масштабному использованию боевых машин поддержки танков (БМПТ), способных ликвидировать Leopard и Abrams, которые Запад пообещал Украине. Он добавил, что на вооружении БМПТ стоят четыре пусковые установки ПТУР «Атака», которые, по словам бывшего разведчика, являются «адской машиной для танков».

Я бы акцентировал внимание на том, что стали широко применять боевые машины сопровождения танков — БМПТ. Это на базе танка стоит специализированная башня, у которой две 30 мм пушки и четыре пусковых установки ПТУР «Атака». Это адская машина для танков, — сказал Матвийчук.

Он отметил, что с помощью двух 30 мм пушек российская техника будет «разносить цели вдребезги». Эксперт подчеркнул, что, если на один танк будут две такие машины в качестве поддержки, то огневая задача экипажей будет полностью выполнена.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что у военных ВСУ за время проведения СВО снизился боевой дух. Он добавил, что украинские солдаты восстанавливают свои силы в городах по всей стране. Глава государства вновь подтвердил свои слова о том, что Киев не собирается сдавать Артемовск.