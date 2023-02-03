Зеленский подтвердил ослабление боевого духа солдат ВСУ

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у военных ВСУ за время проведения СВО снизился боевой дух, передает URA.RU. Он добавил, что украинские солдаты восстанавливают свои силы в городах по всей стране. Глава государства вновь подтвердил свои слова о том, что Киев не собираются сдавать Артемовск.

В самом начале конфликта дух был крепче. Сейчас в некоторых городах я вижу, что военные ВСУ на отдыхе, — сказал Зеленский.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что украинская армия нуждается в 350-450 танках для «штурмовых бригад». Он призвал Запад ускорить поставки вооружений.

Накануне журналист Ян Ловетт в статье для американской газеты The Wall Street Journal заявил, что солдаты ВСУ не понимают, зачем сражаются за Артемовск. По его словам, в настоящее время отступление кажется для них неизбежным. Он добавил, что у украинских военнослужащих разрушен боевой дух на фоне «масштабных потерь». В своей статье он отметил, что с каждым днем ситуация в городе становится хуже для украинских военных.

Ранее новостное агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на официальные лица США и стран Евросоюза, что украинские военные вскоре могут отступить из Артемовска, а поставленное ранее западное оружие не поможет ВСУ.