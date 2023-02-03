На Украине назвали необходимое число танков для захвата новых территорий РФ Подоляк: Киеву нужно 350-450 танков для возвращения новых регионов России в состав Украины

Фото: Philipp Schulze/Global Look Press

Танки Leopard 2

Украине требуются поставки 350-450 танков для захвата под контроль ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей России, заявил в интервью испанской газете 20minutos советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. По его словам, также Киев нуждается в поставках ракет с дальностью не менее 150 км.

Каждый этап требует определенных ресурсов. Мы анализируем ресурсы, которые мобилизует Россия, и на их основе рассчитываем собственные потребности. Во-первых, нам нужны ракеты с дальностью 150-200 км, чтобы иметь возможность перекрыть снабжение российских войск; мы уже ведем переговоры по ним, но мы подтвердим их только тогда, когда они у нас будут. Тогда нам понадобится как минимум две бригады БТР, от 350 до 450 танков, — сказал Подоляк.

При этом он выразил уверенность, что Россия не применит ядерное оружие даже в случае успешного наступления украинских войск.

Ранее в Ростехе заявили, что эффективным оружием против танков Leopard 2 могут стать российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет», а также 125-миллиметровые снаряды типа «Манго», авиационные ракеты «Вихрь» и «Атака» и современные танки Т-90М «Прорыв». Там отметили, что у Leopard, в отличие от российских танков, нет динамической защиты и поэтому им нечего противопоставить ракетам «Вихрь» и «Атака», с помощью которых российская авиация успешно уничтожает бронетехнику ВСУ.