Назван российский убийца танков Leopard 2 «Ростех»: Leopard 2 будут уничтожать комплексами «Корнет» и ракетами «Вихрь» и «Атака»

Фото: Министерство обороны РФ

Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» смогут уничтожать немецкие танки Leopard 2, сообщили ТАСС в «Ростехе». Также эффективным средством поражения Leopard 2 в госкорпорации назвали 125-миллиметровые снаряды типа «Манго», авиационные ракеты «Вихрь» и «Атака».

Боевой опыт показал, что эти танки можно уничтожать даже с помощью старых переносных противотанковых ракетных комплексов, которые значительно уступают по характеристикам стоящим на вооружении российской армии средствам поражения, — сказали в компании.

Там отметили, что у Leopard, в отличие от российских танков, нет динамической защиты, и поэтому им нечего противопоставить ракетам «Вихрь» и «Атака», с помощью которых российская авиация успешно уничтожает бронетехнику ВСУ. Кроме того, эффективными против Leopard 2 будут и 125-мм снаряды типа «Манго», а также современные танки Т-90М «Прорыв».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ, вероятно, начнут использовать западные танки в военных действиях весной. Он отметил, что с помощью новой техники войска смогут продолжить контрнаступление. По его данным, из обещанных странами Запада поставок на Украине намерены сформировать по меньшей мере два батальона.