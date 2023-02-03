«Жертвы огромные»: солдаты ВСУ захотели отступить из Артемовска WSJ: украинские солдаты не понимают, за что гибнут в Артемовске

Фото: Edgar GutiÃ©rrez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Журналист Ян Ловетт в статье для американской газеты The Wall Street Journal заявил, что солдаты ВСУ не понимают, зачем сражаются за Артемовск. По его словам, в настоящее время отступление кажется для них неизбежным. Он добавил, что у украинских военнослужащих разрушен боевой дух на фоне «масштабных потерь».

Город почти окружен. Его невероятно сложно защитить. Жертвы огромные. В чем смысл? Что касается всех солдат, которые занимают эти позиции — по крайней мере, тех, с кем я разговаривал, — все они говорят, что мы должны отступить. Никто не понимает, за что гибнет столько солдат, — процитировал украинского военного Ловетт.

В своей статье он отметил, что с каждым днем ситуация в городе становится хуже для украинских военных.

Ранее новостное агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на официальные лица США и стран Евросоюза, что украинские военные вскоре могут отступить из Артемовска, а поставленное ранее западное оружие не поможет ВСУ. Собеседники агентства уточнили, что этот шаг необходим для того, чтобы Киев мог начать весеннее наступление на юге. В статье отмечается, что украинские войска ожидают сложные недели. Автор материала добавил, что наступательная бронетехника, которую Запад обещал поставить, «поступит на Украину не скоро».