В США анонсировали отступление ВСУ из Артемовска Bloomberg: ВСУ отступят из Артемовска, а западное оружие не даст преимуществ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинские военные вскоре могут отступить из Артемовска, а поставленное ранее западное оружие не поможет ВСУ, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные лица США и стран Евросоюза. Собеседники агентства уточнили, что этот шаг необходим для того, чтобы Киев мог начать весеннее наступление на юге. В статье отмечается, что украинские войска ожидают сложные недели.

Чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на юге, Украине, возможно, вскоре придется вывести свои войска из восточного города Артемовск, — сказано в публикации.

Автор материала добавил, что наступательная бронетехника, которую Запад обещал поставить, «поступит на Украину не скоро».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что поставляемые на Украину танки Leopard 2 будут сожжены подобно фашистским «Тиграм» в Сталинградской битве, которая завершилась 80 лет назад победой советских войск. По его словам, нынешнему руководству Германии следует объяснить гражданам, зачем было помогать киевскому режиму готовиться к войне с Россией и втягивать в противостояние немецкий народ.