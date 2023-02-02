Володин предрек танкам Leopard 2 участь немецких «Тигров» под Сталинградом Володин: танки Leopard 2 будут сожжены подобно немецким «Тиграм» под Сталинградом

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Танк Leopard 2

Поставляемые на Украину танки Leopard 2 будут сожжены подобно фашистским «Тиграм» в Сталинградской битве, которая завершилась 80 лет назад победой советских войск, заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, нынешнему руководству Германии следует объяснить гражданам, зачем было помогать киевскому режиму готовиться к войне с Россией и втягивать в противостояние немецкий народ.

Меркель, занимая должность канцлера, обманывала мировое сообщество и свой народ, помогала киевскому нацистскому режиму готовиться к войне. Нынешний канцлер Шольц пошёл ещё дальше, приняв решение отправить немецкие танки воевать против России. Их участь окажется такой же, как 80 лет назад. «Леопарды» будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров», — подчеркнул Володин.

Leopard 2 — основной боевой танк немецкой армии. Германия предоставит Украине 14 танков. Всего в рамках первой волны помощи ВСУ получат 120–140 танков западных моделей, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Кроме уже анонсированных поставок немецких Leopard 2, британских Challenger 2 и американских M1 Abrams в Киеве рассчитывают на французские Leclerc.

Ранее в Ростехе заявили, что российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет» смогут уничтожать немецкие танки Leopard 2. Также эффективным средством поражения Leopard 2 в госкорпорации назвали 125-миллиметровые снаряды типа «Манго», авиационные ракеты «Вихрь» и «Атака».