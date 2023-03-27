Немецкие танки прибыли на Украину Spiegel: 18 немецких танков Leopard 2 прибыли на Украину

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global look Press

Все 18 обещанных Киеву немецких танков Leopard 2 прибыли на Украину, сообщает Der Spiegel. По данным издания, также в зону боевых действий доставлено около 40 боевых машин пехоты Marder. Маршрут поставок оружия правительство ФРГ держит в тайне.

Примерно через два месяца после того, как правительство Германии приняло решение о поставках тяжелых боевых танков, время пришло: <...> танки Leopard 2 из Германии были переданы Украине, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин сообщил, что танки Leopard и Leopard 2 уничтожит примитивный РПГ-7 с кумулятивной гранатой, если «засадить между катков или в разрез башни». Он подчеркнул, что из такого орудия «Леопарды» подбивали в Сирии и Афганистане, а более серьезными российскими системами с ними справиться еще проще.

Издание Der Spiegel уже сообщало, что правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков Leopard 1. По сведениям немецких журналистов, часть машин отправят Киеву этим летом, большую часть — в 2024 году.