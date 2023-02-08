Названо слабое место танков Leopard 2 Военный эксперт Литовкин: танк Leopard 2 уничтожается примитивным РПГ-7, если «засадить» между катков

Фото: Министерство обороны РФ

Немецкие танки Leopard и Leopard 2 уничтожит примитивный РПГ-7 с кумулятивной гранатой, если «засадить между катков или в разрез башни», рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что из такого орудия «Леопарды» подбивались в Сирии и Афганистане, а более серьезными российскими системами с ними справиться еще проще.

Без прикрытия самолетов, вертолетов, БПЛА и пехоты танк становится обычной мишенью. Любой человек с примитивным РПГ-7 с кумулятивной гранатой засадит «Леопарду», первому или второму, между катков или в срез башни, и танка не будет. Их подбивали в Сирии и Афганистане. У них также нет систем активной защиты для уничтожения снарядов на подлете, — отметил Литовкин.

Он добавил, что Leopard 2 превосходит Leopard практически во всем: лучше панорамный прицел и система управления огнем. Но, подчеркнул эксперт, обе машины лишены автомата заряжания, что требует четвертого члена экипажа.

У немецких танков нет автомата заряжания, что требует четвертого члена экипажа, а это значительно ухудшает характеристики. Плюс немецкие танки, в отличие от российских, не могут стрелять из пушки противотанковым реактивным снарядом, управляемым по лазеру, ни у одного западного танка такого нет. Кроме того, высота «Леопардов» около 3 м, а наших — примерно 2,2 м, а значит, в немецкий танк проще попасть. Кроме того, наши Т-72, Т-80 маневреннее за счет меньшей массы, примерно на 20 тонн легче, — заявил Литовкин.

Эксперт добавил, что Израиль тоже считал свой танк «Меркава» лучшим в мире, но в 2007-м бойцы «Хезболлы» уничтожили 40 таких машин.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков Leopard 1. По сведениям немецких журналистов, часть танков должна будет поступить на Украину этим летом, но большая часть — в 2024 году.