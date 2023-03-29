«Глубже некуда»: Лавров о вовлеченности НАТО в конфликт на Украине Лавров: НАТО фактически воюет на стороне Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Ларов

НАТО фактически воюет на стороне Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. По его словам, Североатлантический альянс втянут в конфликт «глубже некуда».

НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда, — сказал он.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее отметил, что порядка 50 государств, входящих в коалицию «Рамштайн», участвуют в боевых действиях на Украине против России. По его словам, в большинстве этих стран украинские военнослужащие проходят обучение.

Несмотря на то что страны Запада постоянно оказывают помощь Украине, он выразил уверенность, что российские войска добьются всех целей военной операции, а также обеспечат территориальную целостность и безопасность страны.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения Альянса и России не наладятся с окончанием военной операции. По его словам, страны военно-политического блока должны наращивать вложения в оборонный сектор. Он уточнил, что Альянс должен и дальше поддерживать Украину, так как это «в собственных интересах безопасности» НАТО.