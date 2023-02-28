Генсек НАТО заявил, что в отношениях с Россией назад дороги нет

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Отношения НАТО и России не наладятся с окончанием специальной военной операции, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления на саммите SAMAK в Финляндии. По его словам, страны НАТО должны наращивать вложения в оборонный сектор, передает РИА Новости.

Мы должны осознать, что окончание этой войны не приведет к нормальным отношениям с Россией, — сказал Столтенберг.

Он уточнил, что Альянс должен и дальше поддерживать Украину, так как это «в собственных интересах безопасности» НАТО.

Кроме того, Столтенберг считает, что Альянс не избежит риска эскалации конфликта при расширении военной помощи Украине, зато возможная победа России представляет большую опасность для НАТО.

На прошлой неделе Столтенберг заявил, что украинский конфликт вошел в стадию «логистической битвы на истощение». Генсек НАТО заявил, что у стран Альянса истощаются запасы артиллерийских снарядов, а расход боеприпасов на Украине значительно превышает объемы их производства в западных странах.