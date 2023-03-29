Патрушев: 50 государств участвуют в конфликте на Украине против России

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Порядка 50 государств, входящих в коалицию «Рамштайн», участвуют в боевых действиях на Украине против России, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе встречи с коллегами из стран-членов ШОС в Нью-Дели. По его словам, в большинстве этих государств украинские военнослужащие проходят обучение, передает «Интерфакс».

На территории государств НАТО активно ведется подготовка украинских военнослужащих. Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию «Рамштайн», участвуют в вооруженном конфликте на стороне киевского режима, — сказал Патрушев.

Несмотря на то, что страны Запада постоянно оказывают помощь Украине, он выразил уверенность, что российские войска добьются всех целей военной операции и обеспечат территориальную целостность и безопасность страны.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения Альянса и России не наладятся с окончанием военной операции. По его словам, страны НАТО должны наращивать вложения в оборонный сектор. Он уточнил, что Альянс должен и дальше поддерживать Украину, так как это «в собственных интересах безопасности» НАТО. Кроме того, Столтенберг считает, что Альянс не избежит риска эскалации конфликта при расширении военной помощи Украине, зато возможная победа России представляет большую опасность для НАТО.