«Путь без света в конце тоннеля»: военкор о контрнаступлении ВСУ Военкор Сладков заявил, что ВСУ скоро перейдут к наступлению

Фото: МО Украины

Военнослужащие ВСУ

У ВСУ, подгоняемых США, нет другого варианта, как пойти в контрнаступление, написал в Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его мнению, украинская Антироссия — это проект, в который вложены деньги и от которого на Западе ждут результат. Военкор заметил, что несмотря на попытки украинского лидера Владимира Зеленского оттянуть наступление, в Вашингтоне требуют от ВСУ как можно скорее начать активные действия. Однако, полагает Сладков, Киев выжимает из страны последнее и своих резервов у страны не осталось.

Мы свободны в выборе, у ВСУ — один путь, без света в конце тоннеля. Киев выжимает из страны последнее. Своих резервов нет, ни в финансах, ни в экономике, ни, конкретно, в ВПК. Украина — не свободная страна, что в США решат, то и будет, — написал он.

Ранее британская The Sunday Times сообщила, что ВСУ в день теряют от 100 до 200 человек под Артемовском, настолько крупные потери могут заставить Киев оставить город. По данным издания, украинским войскам предстоит сделать выбор между удержанием города любой ценой и отходом в Славянск и Краматорск, где ВСУ уже подготовили укрепления для сдерживания дальнейшего наступления российской армии.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что США хотят создать видимость готовности Киева к завоеванию Крыма и Донбасса. Такая рекламная акция проводится для Европы, отметил военный аналитик. Он считает, что реальных шансов захватить названные территории военным путем Украина не имеет. Михайлов усомнился, что Киеву для этого хватит людей и техники.