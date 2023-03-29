Военный аналитик назвал заявления США по Крыму рекламной акцией Военный аналитик Михайлов: США убеждают ЕС в передаче оружия для атаки на Крым

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Евпатория, Россия

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что США хотят создать видимость готовности Киева к завоеванию Крыма и Донбасса. Такая рекламная акция проводится для Европы, отметил военный аналитик в интервью URA.RU.

Все, что говорится вокруг Крыма и Донбасса Вашингтоном — это информационно-пропагандистский кейс для поддержки боевого духа Украины и большая рекламная акция для европейских партнеров. Мол, мы пока не выходим из Украины, не перешли к тому этапу, когда из нее будем выходить с красивым лицом. Пока еще поддерживаем, пока еще накачиваем, поэтому продолжайте двигаться в том же направлении, — пояснил аналитик.

Он считает, что реальных шансов захватить названные территории военным путем Украина не имеет. Михайлов усомнился, что Киеву для этого хватит людей и техники, поставленной Западом и собранной у границ новых регионов РФ.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что попытка Украины отвоевать Крым станет основанием применить любое оружие, в том числе предусмотренное «основами доктрины ядерного сдерживания». Он считает, что попытка «отколоть часть государства» равна «посягательству на существование самого государства».