Медведев напомнил о ядерном оружии в ответ на угрозу Крыму Медведев: попытка Украины отвоевать Крым даст основание РФ к применению любого оружия

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Большой десантный корабль «Азов» на военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Севастополе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что попытка Украины отвоевать Крым станет основанием применить любое оружие, в том числе предусмотренное «основами доктрины ядерного сдерживания». Он считает, что попытка «отколоть часть государства» равна «посягательству на существование самого государства». Видеозапись разговора с журналистами замглавы СБ РФ опубликовал в своем Telegram-канале.

Если говорить о каких-то серьезных наступлениях, которые связаны с попыткой отвоевать Крым, совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения против России грозит существованию самого государства, — сказал Медведев.

Он добавил, что угроза ядерного конфликта возросла, так как поставки оружия Киеву приближают «ядерный апокалипсис» — его «всадники» уже в пути.

Ранее Медведев заявил, что Украина является частью России, однако по историческим и геополитическим причинам Москва была вынуждена мириться с тем, что страны живут «в разных квартирах». Он добавил, что Россия не могла допустить вступления Украины в НАТО. По его словам, в этом случае она получила бы соседа, который входит в недружественный блок и при этом собирается производить ядерное оружие.

21 марта немецкое издание Bild сообщало, что украинские войска готовятся к наступлению на ЛНР и Запорожье с намерением отрезать Крым от материковой части России. Источник издания сообщал, что наступление может состояться весной или летом 2023 года.