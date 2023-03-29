Европейская страна отправила Украине сломанную систему ПВО Зеленский заявил, что Киеву прислали из Европы неисправную систему ПВО

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Одна из европейских стран прислала Украине неисправную систему ПВО, рассказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press. По его словам, установку пришлось заменить. Зеленский поприветствовал помощь от западных государств, но отметил, что часть обещанного оружия все еще не поставлена.

Украине нужны 20 батарей Patriot для защиты от российских ракет, и даже этого может быть недостаточно, поскольку ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет, — сказал Зеленский.

Какая именно страна отправила на Украину неисправную систему ПВО, не уточняется.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявил, что Вашингтон не будет отправлять Киеву беспилотники MQ-9. В ходе бюджетных слушаний он подчеркнул, что эта затея не имеет никакого смысла, поскольку российские средства противовоздушной обороны с высокой долей вероятности собьют дроны.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли поддержал слова Остина. Он также отметил, что дроны MQ-9 не отличаются высокой скоростью и живучестью, поэтому с высокой долей вероятности их можно сбить. По его мнению, Украине будет достаточно тех американских БПЛА, которые уже поставляют сейчас.