Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не будет отправлять Киеву беспилотники MQ-9. В ходе бюджетных слушаний он подчеркнул, что эта затея не несете никакого смысла, поскольку российские средства противовоздушной обороны с высокой долей вероятности собьют дроны.

Речь идет о чрезвычайно враждебном воздушном пространстве в связи со средствами ПВО россиян. Беспилотник MQ-9 — платформа, не обладающая живучестью. Если бы ВСУ попытались применить ее в этой обстановке, — сказал Остин.