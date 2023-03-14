Российский Су-27 столкнулся с американским дроном Reaper над Черным морем

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

Истребитель Су-27

Европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским дроном Reaper над Черным морем. В заявлении отмечается, что БПЛА выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве. После столкновения дрон упал в международные воды и был «полностью потерян». Министерство обороны РФ пока не подтверждало эту информацию.

Два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотного самолета MQ-9 ВВС США, выполнявшего разведывательную операцию, который находился сегодня в международном воздушном пространстве над Черным морем, — заявили в Европейском командовании ВС США.

Представители армии США уточнили, что инцидент произошел 14 марта около 09:03 мск. В сообщении отмечается, что один из российских Су-27 задел винт MQ-9, в результате американским силам пришлось сбить дрон в международных водах. По данным американской стороны, несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом.

Этот инцидент демонстрирует отсутствие компетентности в дополнение к тому, что он небезопасен и непрофессионален, — говорится в сообщении.

В Госдепе США заявили, что Вашингтон обсудит с Москвой инцидент над Черным морем. Глава Белого дома Джо Байден проинформирован о перехвате российским истребителем БПЛА.

28 февраля Европейское командование ВС США сообщило о прибытии в Исландию «самолета Судного дня» E-6B Mercury, выполняющего функции воздушного командного пункта ВМС.

Военный эксперт Юрий Кнутов ранее сообщил, что США могут задействовать «самолет Судного дня» в учениях стратегических сил. По его мнению, такие маневры могут быть попыткой Вашингтона продемонстрировать России готовность к ответу в случае ядерного удара.