Утром 14 марта в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ, сообщило Министерство обороны РФ. После обнаружения дрона в воздух подняли истребители, в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду, передает РИА Новости.
Полет беспилотника США над Крымом осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района режима использования воздушного пространства. После обнаружения беспилотника в воздух были подняты российские истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования беспилотник США перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водой, — сообщило Минобороны России.
В МО РФ подчеркнули, что истребители не вступали в контакт с беспилотником и не применяли бортовое вооружение.
Ранее европейское командование ВС США сообщило, что утром 14 марта американский дрон Reaper при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что это вынудило американскую сторону сбить собственный БПЛА, который упал в международных водах.
Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга сообщил, что в дипломатическое ведомство вызван российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам Прайса, дипломату выразят «резкое неудовлетворение» американской стороны ввиду «непрофессионального перехвата».