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18 июля 2025 в 17:48

Более 10 тысяч крымчан остались без света из-за аномальной жары

Почти 11 тысяч человек остались без электричества в Алуште и Симферополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Симферополя и Алушты в Крыму остались без света, написал в Telegram-канале министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин. По его словам, причиной массового отключения стала аномальная жара, вызвавшая срабатывание автоматики на сетях энергоснабжения. Всего без электричества остались 10 965 человек.

В связи с аномальным увеличением температуры воздуха, а также повышенным потреблением электроэнергии в дневное время суток в сетях энергоснабжения наблюдается срабатывание автоматики. Так, по состоянию на 13 часов произошло отключение абонентов в Алуште и Симферополе, — говорится в сообщении.

В общей сложности без питания остаются 32 трансформаторных подстанции и 4 790 точек поставок. Аварийные бригады уже начали восстановительные работы. Воронкин призвал крымчан рационально использовать электричество, чтобы избежать введения режима веерных отключений.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал об отключении электричества в части населенных пунктов. Причиной этого оказался удар украинских беспилотников по высоковольтному оборудованию.

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