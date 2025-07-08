Названа причина падения дрона на жилой дом в Казани

Названа причина падения дрона на жилой дом в Казани ТАСС: дрон мог упасть на дом в Казани из-за отключения спутниковой навигации

Беспилотник «Альтиус» упал на дачный дом в Казани из-за отключения спутниковой навигации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского завода гражданской авиации. В итоге посадка проходила в инерциальном режиме, и произошла нештатная ситуация.

Во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация. Беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации, — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что дрон совершал испытательный полет. Его взлет с аэродрома базирования прошел штатно.

Утром 8 июля учебный самолет упал на участок жилого дома в поселке Дербышки близ Казани. По предварительным данным, летательное судно задело крылом дерево и линии электропередачи. На кадрах видно, что в результате падения был сломан металлический забор, начался пожар. Позже стало известно, что крушение потерпел беспилотник, который принадлежит Уральскому заводу гражданской авиации.

Ранее самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в лесу неподалеку от поселка Жиганск в Якутии. На борту воздушного судна находились три члена экипажа, никто не пострадал.