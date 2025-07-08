Самолет экстренно сел прямо в лесах Якутии Ан-2 совершил вынужденную посадку в лесу у поселка Жиганск в Якутии

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в лесу неподалеку от поселка Жиганск в Якутии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. На борту воздушного судна находились три члена экипажа, никто не пострадал.

Инцидент произошел примерно в 12:00 мск. Отмечается, что борт, принадлежащий ООО «Золото Ыныкчана», следовал по маршруту Жиганск — Оленек. Он срочно приземлился в 300 километрах от места вылета. Обстоятельства случившегося уточняются. На место вылетели сотрудники МЧС, чтобы эвакуировать членов экипажа воздушного судна.

Якутской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее СМИ писали, что учебный самолет упал на участок жилого дома в поселке Дербышки близ Казани. По предварительным данным, летательное судно задело крылом дерево и линии электропередачи. На кадрах видно, что в результате падения был сломан металлический забор, начался пожар. Позже стало известно, что крушение потерпел беспилотник, который принадлежит Уральскому заводу гражданской авиации.