Baza: беспилотник ВСУ ударил по газовой станции в Белгороде

Telegram-канал Baza сообщает, что в Белгороде украинский беспилотник ударил по газо-насосной станции «Газэнергосети». По информации канала, разлетевшиеся осколки повредили пустой газовый резервуар и сам газопровод. В публикации уточняется, что пострадавших нет. Минобороны России и местные власти эту информацию пока не комментировали.

По данным Baza, атака беспилотника на газовую станцию произошла еще вечером 27 марта. Как утверждают авторы, беспилотник был начинен самодельным взрывчатым устройством. По информации канала, дрон мог быть запущен из населенного пункта Волчанск Харьковской области, который находится в 6,5 км от границы России с Украиной.

Накануне в Новой Москве недалеко от железнодорожных путей нашли обломки беспилотника. По данным Telegram-канала SHOT, дрон был окрашен в цвета украинского флага. В публикации говорится, что никто не пострадал. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

26 марта в Минобороны РФ сообщили, что Киев предпринял попытку атаки беспилотным летательным аппаратом Ту-141 «Стриж». Система навигации беспилотника была выведена из строя комплексом РЭБ «Поле-21», дислоцированном в Тульской области. Аппарат упал в районе города Киреевска.