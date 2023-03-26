Минобороны РФ раскрыло детали падения дрона под Тулой Минобороны РФ: украинский БПЛА упал под Тулой после вывода из строя его навигации

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета РФ в Киреевске Тульской области

Министерство обороны РФ заявило, что Украина осуществила попытку атаки беспилотником Ту-141 «Стриж» в ударном исполнении. В ведомстве сообщили, что украинский дрон упал в Тульской области после того, как его навигацию вывел из комплекс РЭБ.

26 марта текущего года киевским режимом была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа «Стриж» (Ту-141) в ударном исполнении. <...> Комплексом РЭБ «Поле-21» было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации. Беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск, — говорится в сообщении ведомства.

В МО РФ отметили, что развернутая в Тульской области группировка российских средств ПВО, в которую входят ЗРК «С-300» и «Панцирь-С1», а также комплексы РЭБ «Поле-21», обеспечивает надежное прикрытие с данного направления. На месте происшествия работают специалисты МО, МЧС и правоохранительных органов.

Днем 26 марта в Киреевске Тульской области прогремел сильный взрыв. Впоследствии выяснилось, что причиной стал беспилотник, начиненный взрывчаткой, обломки которого обнаружили там же. Пострадали трое, одна из них, молодая девушка, была госпитализирована, еще одному оказали помощь на месте, третий обратился в медучреждение сам, у него ссадины, ранений нет. Региональные власти открыли горячие линии по вопросам, связанным с инцидентом.