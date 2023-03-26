Обломки украинского дрона нашли на месте взрыва под Тулой ТАСС: на месте взрыва в Киреевске под Тулой найдены обломки украинского БПЛА Ту-141 «Стриж»

Фото: Соцсети

На месте взрыва в Киреевске Тульской области обнаружили обломки украинского беспилотника Ту-141 «Стриж», сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В результате инцидента пострадали трое человек.

На месте взрыва в Киреевске следователями обнаружены обломки украинского БПЛА Ту-141 «Стриж», — сообщил источник.

Взрыв прогремел в Киреевске 26 марта в 15:19. В ЕДДС по Киреевскому району сообщали, что в результате пострадали парень и девушка 2004 и 2006 годов рождения, получившие осколочные ранения. В облздраве Тульской области сообщили, что третий пострадавший обратился в медучреждение самостоятельно, в приемном отделении Киреевской ЦРБ рассказали ТАСС, что его не будут госпитализировать, поскольку у него только ссадины и нет ранений.

В результате инцидента зафиксированы повреждения в трех многоквартирных домах и четырех хозяйственных постройках. В экстренных службах сообщали, что причиной взрыва могло стать падение беспилотника с боеприпасом.

Ранее жительница поселка Дубовка в Узловском районе Тульской области рассказала, что в момент взрыва в Киреевске в ее доме задребезжали окна. По ее словам, жилище «прилично тряхнуло».