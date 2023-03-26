В экстренных службах рассказали о возможной причине взрыва под Тулой Экстренные службы заявили, что причиной взрыва в Киреевске мог стать дрон с боеприпасом

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Падение беспилотника с боеприпасом, по предварительной информации, могло стать причиной ранения людей и повреждения жилых домов в Киреевске Тульской области, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По последним данным, пострадали три человека, у них осколочные ранения.

Предварительно, произошло падение беспилотника с боеприпасом, — заявил собеседник агентства.

По информации Telegram-канал SHOT, дрон в Киреевске мог взорваться в воздухе, что привело к большому радиусу повреждения домов.

26 марта в городе Киреевске Тульской области прогремел мощный взрыв, в ряде домов повыбивало стекла. По информации Telegram-канал SHOT, это произошло из-за падения беспилотника Ту-141 «Стриж». Три местных жителя получили ранения, два дома вблизи взрыва повреждены. Медики госпитализировали женщину, еще одному пострадавшему помощь оказали на месте.

Утром 5 декабря рязанский и саратовский аэродромы Дягилево и Энгельс подверглись ударам реактивных беспилотников ВСУ. Минобороны РФ сообщило, что в результате обстрела погибли трое военнослужащих, еще четверо пострадали.