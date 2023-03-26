Медики госпитализировали пострадавшую после взрыва под Тулой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Киреевске медики госпитализировали женщину, пострадавшую после взрыва, еще одному пострадавшему помощь оказали на месте, передает ТАСС со ссылкой на облздрав региона. В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что общее число пострадавших в результате инцидента увеличилось до трех.

Одному пострадавшему оказана помощь на месте. Еще одна пострадавшая доставлена в медучреждение, ее жизни и здоровью ничто не угрожает, — сообщили в облздраве региона.

Сильный взрыв 26 марта прогремел в городе Киреевске Тульской области. По данным Telegram-канала «112», у всех трех пострадавших осколочные ранения, при этом никто из них не находился в эпицентре взрыва. Предположительно, в городе мог упасть беспилотник, но эта информация пока не подтверждена. Вся территория поражения оцеплена. Как отмечает канал, взрыв затронул частные дома и многоквартирные дома.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что причиной взрыва в Киреевске стал оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат.

Звук взрыва попал на видео, которое ранее опубликовал Telegram-канал SHOT. По его данным, в Киреевске мог взорваться беспилотник Ту-141 «Стриж», начиненный взрывчаткой.