Момент взрыва в Киреевске под Тулой попал на видео

Фото: Соцсети

Telegram-канал SHOT опубликовал момент взрыва в Киреевске под Тулой. По информации источника канала, над населенным пунктом взорвался Ту-141 «Стриж», который был нашпигован взрывчаткой. Минобороны РФ не комментировало инцидент.

Взрыв произошел в 15:15 в в 35 км от Тулы. Местные жители рассказали, что грохот был слышен по всему поселку: у некоторых задрожали стены, в ряде домов повыбивало окна. Telegram-канал Mash утверждает, что причиной взрыва стал удар беспилотника, официального подтверждения этой информации нет.

Власти региона подтвердили взрыв. По их информаци, в результате него ранены два человека — у них диагностированы легкие травмы, им оказана медицинская помощь. По информации Baza, пострадали парень и девушка 2002 и 2006 года рождения.

В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы. Вокруг дома организовано оцепление. Власти подчеркнули, что угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.

19 марта в Одоевском районе Тульской области упал беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Дрон обнаружили между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов. В результате инцидента никто не пострадал.