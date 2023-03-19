В Тульской области упал беспилотник В Тульской области упал беспилотник без опознавательных знаков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Одоевском районе Тульской области упал беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности, передает ТАСС со ссылкой на комитет региона по региональной безопасности. На месте случившегося работают оперативные службы.

Беспилотник обнаружили между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов. В результате инцидента никто не пострадал. По данным Telegram-канала Baza, размеры беспилотника составляют 290 на 120 сантиметров. Его принадлежность устанавливается.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе сбили беспилотник. Он отметил, что до полуострова регулярно долетают дроны, однако силами противовоздушной обороны они все сбиваются.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.