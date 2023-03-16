В Крыму сбили беспилотник Аксенов: в Сакском районе Крыма сбит беспилотник

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

В Сакском районе Крыма сбит беспилотник, заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Соловьев Live». Он отметил, что до полуострова регулярно долетают дроны, однако силами ПВО они все сбиваются.

Беспилотники, периодически долетающие, сбиваются средствами ПВО. Буквально несколько часов назад в Сакском районе беспилотник был сбит, — сказал Аксенов.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители.

Представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что российские военные могут заняться подъемом БПЛА США со дна Черного моря, если сочтут это необходимым с точки зрения безопасности.