В Кремле объяснили, при каких условиях займутся поднятием дрона США из моря Песков: Россия достанет американский дрон MQ-9, если это будет нужно для безопасности

Фото: Vladislav Kadyshev /Global Look Press

Подготовка к погружению глубоководных аппаратов «Мир»

Российские военные возьмутся за поднятие со дна Черного моря американского беспилотника MQ-9, если посчитают это необходимым для безопасности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, точные намерения российских военных он не знает, поэтому за разъяснениями следует обращаться к ним, передает ТАСС.

Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для наших интересов и безопасности в Черном море, — они будут это делать. Но я не знаю точно о планах военных. Вопросы нужно адресовать к ним, — сказал Песков.

14 марта стало известно о падении американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море. По версии европейского командования ВС США, беспилотник при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители. В результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.

Как заявил военный обозреватель Алексей Суконкин, США могут достать обломки своего БПЛА MQ-9 Reaper при поддержке Румынии, если Бухарест обеспечит силовое прикрытие американскому судну, способному нести глубоководные аппараты. Эксперт добавил, что сотрудничество с европейской страной — единственный для США способ добраться до упавшего MQ-9.