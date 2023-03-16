Назван единственный способ для США достать обломки БПЛА MQ-9 в Черном море Военный обозреватель Суконкин: США могут достать обломки БПЛА MQ-9 только при поддержке Румынии

Фото: U.S. Army

БПЛА MQ-9 Reaper

США может достать обломки своего БПЛА MQ-9 Reaper при поддержке Румынии, если Бухарест обеспечит силовое прикрытие американскому судну, способному нести глубоководные аппараты, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт добавил, что сотрудничество с европейской страной — единственный для США способ добраться до упавшего MQ-9.

По его словам, Турция не имеет права в этом случае отказать Вашингтону в проходе через проливы Босфор и Дарданеллы — если Белый дом отправит в Черное море гражданскую миссию, а не военную.

Единственный способ — США попросят Румынию обеспечит своей гражданской миссии в Черном море силовое прикрытие, пока глубоководные аппараты США попытаются достать обломки MQ-9. Тогда Турция не имеет права не пропустить через проливы гражданские суда согласно Конвенции Монтре. Но я думаю, что США не станут искать обломки. Вероятно, что наши там во всю работают, — отметил Суконкин.

Он подчеркнул, что туркам придется переписать Конвенцию Монтре от 1936 года о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, чтобы позволить кораблям ВМС США зайти в Черное море для поиска обломков БПЛА MQ-9 Reaper. Эксперт добавил, что у Анкары, учитывая напряженные отношения с Вашингтоном, нет весомых причин нарушать положения документа.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар в разговоре с порталом Anadolu рассказал, что республика обсуждает открытие проливов Босфор и Дарданеллы для ВМС США, чтобы они могли пройти к месту крушения беспилотника MQ-9 Reaper. Руководитель ведомства отметил, что Анкара выступает за мирное решение ситуации.

Инцидент с дроном MQ-9 Reaper произошел накануне. По версии европейского командования ВС США, беспилотник над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.