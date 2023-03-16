Стало известно, почему Турция не пустит США в Черное море за обломками БПЛА Обозреватель Суконкин: туркам нужно переписать конвенцию Монтре, чтобы пустить США в Черное море

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Туркам придется переписать Конвенцию Монтре от 1936 года о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, чтобы позволить кораблям ВМС США зайти в Черное море для поиска обломков БПЛА MQ-9 Reaper, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт добавил, что у Анкары, учитывая напряженные отношения с Вашингтоном, нет весомых причин нарушать положения документа.

Туркам придется переписывать Конвенцию Монтре, а они щепетильно относятся к договору о проливах. При всем желании США, скорее всего, Эрдоган не пропустит ВМС США через Босфор для поисков обломков MQ-9. А если он это сделает, то у России возникнут вопросы. Скорее всего, Анкара на это не пойдет, поэтому о последствиях бессмысленно говорить. Турция хочет опять всем показать, как от нее все зависят, — отметил Суконкин.

По его словам, лидер Турции Реджеп Эрдоган не собирается отказываться от политики «человека слова», соблюдающего все договоренности. Собеседник подчеркнул, что обломки БПЛА — «не тот случай, когда необходимо менять режим прохода через проливы».

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар в разговоре с порталом Anadolu рассказал, что республика обсуждает открытие проливов Босфор и Дарданеллы для ВМС США, чтобы они могли пройти к месту крушения беспилотника MQ-9 Reaper. Руководитель ведомства отметил, что Анкара выступает за мирное решение ситуации.

Инцидент с дроном MQ-9 Reaper произошел накануне. По версии европейского командования ВС США, беспилотник над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.