Тульские власти прокомментировали взрыв в Киреевске Тульские власти: два человека получили ранения при взрыве в Киреевске

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Два человека получили ранения при взрыве в Киреевске, сообщили «Подъему» в комитете по региональной безопасности. Уточняется, что травмы оказались легкими, сейчас жителям оказывается медицинская помощь.

26 марта в Киреевском районе произошёл взрыв, вследствие которого частично пострадали три жилых дома. Два человека получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь, — сообщили в комитете.

По информации Baza, пострадали парень и девушка 2002 и 2006 годов рождения.

На месте случившегося работают оперативные службы. Вокруг дома организовано оцепление. В настоящий момент угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.

По поручению губернатора в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности. Они будут координировать все действия и выяснение обстоятельств происшествия.

Инцидент произошел в 15:15 в Киреевске, расположенном в 35 км от Тулы. Местные жители утверждают, что взрыв был слышен по всему поселку, из-за него задрожали стены, в ряде домов повыбивало окна. Telegram-канал Mash утверждает, что причиной взрыва стал удар беспилотника, официального подтверждения этой информации нет.