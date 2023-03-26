В Тульской области прогремел мощный взрыв

Фото: Соцсети

В Тульской области прозвучал сильный взрыв, местные жители сообщили о появившейся глубокой воронке. Видеокадры с места инцидента появились в Сети. По информации Baza, пострадали два человека — парень и девушка 2002 и 2006 года рождения. Власти пока не комментировали произошедшее.

Инцидент произошел в 15:15 в Киреевске, расположенном в 35 км от Тулы. Местные жители утверждают, что взрыв был слышен по всему поселку, из-за него задрожали стены, в ряде домов повыбивало окна.

Telegram-канал Mash утверждает, что причиной взрыва стал удар беспилотника, официального подтверждения этой информации нет.

19 марта в Одоевском районе Тульской области упал беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Дрон обнаружили между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов. В результате инцидента никто не пострадал.

В декабре прошлого года издание V1.RU сообщило, что в Еланском районе Волгоградской области упали неопознанные объекты. На их фрагментах были указаны надписи на русском языке, в частности «Внимание». Территория падения объектов была оцеплена, на месте ЧП работали сотрудники МЧС.

Утром 5 декабря рязанский и саратовский аэродромы Дягилево и Энгельс подверглись ударам реактивных беспилотников ВСУ. Минобороны РФ сообщило, что в результате обстрела погибли трое военнослужащих, еще четверо пострадали.