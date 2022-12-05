Минобороны России сообщило о трех погибших после атаки ВСУ под Саратовом Минобороны России: ВСУ пытались атаковать аэродромы под Саратовом и Рязанью

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Минобороны России заявило, что утром 5 декабря ВСУ попытались нанести удары реактивными беспилотниками по аэродромам «Дягилево» и «Энгельс» в Рязанской и Саратовской областях. В ведомстве отметили, что ПВО смогли перехватить украинские БПЛА. Сообщается, что трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, погибли, еще четверо получили ранения.

Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь, — указано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что утром 5 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Саратовской области. Как утверждают авторы канала, в результате произошедшего пострадали два человека. Также канал добавляет, что повреждения получили два самолета. По данным Baza, беспилотник некоторое время летал над аэропортом, после чего упал на взлетно-посадочную полосу. Другие подробности инцидента источник не приводит.

Позже губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опроверг сообщения СМИ и местных жителей о взрыве на аэродроме в Энгельсе. Ведомства региона также информацию не подтверждали.