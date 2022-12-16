V1.RU: в Еланском районе под Волгоградом упали неопознанные объекты

Фото: vk.com/zhest_vlz

V1.RU сообщает, что в Еланском районе Волгоградской области с неба упали неопознанные объекты. Новостной портал отмечает, что на фрагментах указаны надписи на русском языке, в частности «Внимание». Экстренные службы заявили V1.RU, что территория падения объектов оцеплена, на месте работают сотрудники МЧС. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

По данным V1.RU, инцидент произошел 16 декабря около 11 часов утра. Портал сообщает со ссылкой на показания очевидцев, что с неба упало несколько неопознанных объектов, в результате чего в населенном пункте посшибало деревья. По данным экстренных служб, серьезных разрушений и пострадавших нет.

Источник сообщил Telegram-каналу Readovka, что объекты упали в селе Дубовом, хуторе Набат, а также вблизи Елани, в которой находится учебный центр для мобилизованных. Readovka отмечает, что один из объектов прилетел в сарай, другой упал в лесу, третий — в поле.

Утром 5 декабря рязанский и саратовский аэродромы Дягилево и Энгельс подверглись ударам реактивных беспилотников ВСУ. Минобороны РФ сообщило, что в результате обстрела погибли трое военнослужащих, еще четверо пострадали.

По данным российской стороны, Украина использовала для атаки БПЛА советского производства. Дроны были перехвачены средствами ПВО.