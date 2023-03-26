«Прилично тряхнуло дом»: очевидица рассказала о взрыве под Тулой Очевидица рассказала о первых минутах после взрыва под Тулой

Фото: Соцсети

Жительница поселка Дубовка Узловского района рассказала NEWS.ru о первых минутах после взрыва в Киреевске. По ее словам, во время случившегося ее дом буквально «тряхнуло», а окна в нем задребезжали.

Я из Узловского района, поселок Дубовка. В момент взрыва я находилась на балконе и так прилично тряхнуло дом, полы ходуном, окна все дребезжали, — рассказала женщина.

Взрыв произошел в 15:15 в 35 км от Тулы. Telegram-канал Mash сообщает, что его причиной стал удар беспилотника, официального подтверждения этой информации нет.

Власти региона подтвердили взрыв. По их информации, в результате него ранены два человека — у них диагностированы легкие травмы. По информации Baza, пострадали парень и девушка 2002 и 2006 годов рождения.

Впоследствии стало известно, что число пострадавших выросло до трех. Как утверждает Baza, 17-летняя Александра В. и 20-летний Павел Гавриков госпитализированы в больницу Новомосковска с черепно-мозговыми травмами и множественными порезами от стекол. Канал отмечает, что третий пострадавший, 36-летний Дмитрий Б., получил ссадину на ноге и ушиб бедра. Его отправили в ЦРБ Киреевска.

В настоящее время на месте ЧП дежурят оперативные службы. Место взрыва оцеплено. Власти подчеркнули, что угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал видео взрыва в Киреевске. По информации источника канала, над населенным пунктом взорвался Ту-141 «Стриж», который был нашпигован взрывчаткой. Минобороны РФ не комментировало инцидент.