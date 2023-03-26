После взрыва дрона в Киреевске открыли горячие линии

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Жилые дома, разрушенные в результате взрыва в Киреевске Тульской области

В Тульской области после взрыва украинского дрона в Киреевске организовали работу горячих линий, сообщили в Telegram-канале правительства региона. Граждане могут задать все необходимые вопросы и узнать информацию о пострадавших в результате инцидента.

Горячая линия единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Киреевский район 8 (48754) 6-11-24. Горячая линия пожарно-спасательного гарнизона по Киреевскому район Тульской области 8 (48754) 6-14-01, — говорится в сообщении.

Взрыв прогремел в Киреевске днем 26 марта. Пострадали молодой человек, которому оказали помощь на месте, и девушка, впоследствии госпитализированная, но ее жизни и здоровью ничто не угрожает, заверили в облздраве. Позднее в Минздраве региона сообщили о третьем пострадавшем, который обратился за помощью самостоятельно. В Киреевской ЦРБ сообщили, что у третьего пострадавшего зафиксированы ссадины, но ранений нет, поэтому его не госпитализировали.

Повреждения получили три жилых дома. На месте работают оперативные службы. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что на месте взрыва следователи обнаружили обломки украинского беспилотника Ту-141 «Стриж».