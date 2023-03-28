SHOT: в Москве обнаружили обломки беспилотника на ж/д путях

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщает, что в Новой Москве недалеко от железнодорожных путей нашли обломки беспилотника. По информации канала, дрон был окрашен в цвета украинского флага. В публикации говорится, что никто не пострадал. Авторы канала опубликовали фото предположительно упавшего БПЛА. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, упавший беспилотник обнаружил житель села Свитино Вороновского поселения. Авторы канала со ссылкой на его показания уточняют, что БПЛА лежал в 100 метрах от Большого кольца Московской железной дороги. По предварительной версии, дрон был сделан руками из дерева и пенопласта.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников. Как считает думский депутат Александр Хинштейн, это позволит уничтожать дроны не только в воздухе, но и «во всех сферах». Согласно нормам нынешнего законодательства, силовики могут сбивать исключительно воздушные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Если же новый законопроект будет принят, то МВД, ФСБ, Росгвардия, СВР, ФСО, ФСИН, ГУСП, а также организации вневедомственной охраны получат право уничтожать беспилотники на воде и на земле.