Монахи УПЦ отказались покидать Киево-Печерскую лавру Митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ не покинут лавру до окончания разбирательства с заповедником

Фото: Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Press Wire/ТАСС

Верующие и местные жители на территории Киево-Печерской Лавры

Монахи не покинут Киево-Печерскую лавру до окончания судебного разбирательства с заповедником, заявил наместник монастыря митрополит УПЦ Павел (Лебедь) изданию «Украинская правда». По его словам, у церкви есть долгосрочный контракт, который нельзя разорвать во время военного времени.

Закон на нашей стороне. Мы останемся в Лавре до окончания судебного разбирательства. У нас долгосрочный контракт, который нельзя разорвать во время военного времени, — сообщил он.

Также отмечается, что ранее адвокат Киeво-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иcк в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договорa аренды. Митрополит Павел заявил, что разрыв договора об арендe невозможен в одностороннем порядке, нужно решение сyда.

10 марта и.о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печeрская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской правоcлавной церкви должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора aренды.

Тогда митрополит Павел, комментируя происходящее, заявил, что апокалипсис начинается с Украины. Он также добавил, что монахи намерены до последнего отстаивать свои права и святыни.